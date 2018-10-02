- Kepez Belediyesi’nin ‘Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi’ kapsamında okullarda gerçekleştirdiği yetenek taramaları başladı. Taramalar ilk etapta futbol branşında, 54 ilkokulda yapılacak.Kepez Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kepez’in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi’ yine yetenekli sporcularını arıyor. Kepez’in 54 ilkokulu’nda yapılacak taramalarda yetenekli bulunan gençler, Kepez Belediyespor’un alt yapısına alınacak. İlk etapta futbol branşında başlayan taramalar her gün 2 okulda gerçekleştirilecek. Her yıl okullarda yapılan taramalar ile yüzlerce yetenekli çocuk, kaliteli ve akademik bir eğitim alma ve kariyer basamaklarını tırmanma şansı yakalıyor. Önümüzdeki günlerde Voleybol ve Basketbol branşlarında da yetenek taramaları gerçekleştirilecek.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk futboluna alt yapı desteği vermek ve sporu ilçedeki tüm çocuklarla buluşturmak için “Kepez’in Yıldızları” projesini başlattıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, proje ile okullardaki öğrencilerin sportif yeteneklerinin keşfedilerek, spora kazandırıldığını vurguladı.İHA