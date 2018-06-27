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Kepez’e yeni eserler geliyor

Kepez’e yeni eserler geliyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kepez’e yeni eserler geliyor   
 
- Kepez Belediyesi Anadolu Oyuncak ve Dokuma Yeşilçam müzelerini kazandırdığı DokumaPark’a, 2 müze ile 1 modern sanatlar galerisi ekliyor.   
  Kepez Belediyesi, ‘müzeler kampüsü’ haline getirmeyi amaçladığı eski Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki binaları, kültür ve sanat tesisine dönüştürmeye devam ediyor. ‘DokumaPark’ adıyla kent yaşamına kazandırılan yerleşkedeki eski kreş binası Anadolu Oyuncak Müzesi, konukevi ise Dokuma Yeşilçam haline getirilmişti. Şimdi de eski Dokuma Fabrikası’nın yemekhane binası Modern Sanatlar Galerisi, idari bina Bir Zamanlar Antalya Müzesi, depolar ise Klasik Otomobiller Koleksiyonu Müzesi oluyor.  Sanat galerisi ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla 3 binada, özgün mimari yapılarına sadık kalınarak başlatılan restore çalışmalarında sona gelindi. Daha sonra binalarda sergi tasarım, teşhir ve dekorasyon çalışmalarına geçilecek. 
  Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, bin metrekare alanıyla Antalya’nın kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri olacak. 
 
  15 Temmuz ile açılıyor 
  Galeri, çok anlamlı bir etkinlikle ziyaretçilerine kapılarını açacak. 1960 askeri darbesi sonrası idam edilen demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in 5 Ocak 1956’da temelini attığı Dokuma Fabrikası yerleşkesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik Antalya’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların toplanma merkezi olmuştu. Toplanma merkezi olarak kullanılan yemekhane binasına yapılan modern sanatlar galerisindeki ilk etkinlik, Kepez Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’nın sergisinin açılışı olacak. 
  Başkan Tütüncü, işçi yemekhanesinin yanındaki 500 metrekare büyüklüğündeki memur yemekhanesini de söz verdiği gibi Dokuma Fabrikası’nın eski çalışanları için emekli lokali haline getiriyor. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi ve lokalinin açılış töreni, 15 Temmuz Pazar günü yapılacak. 
 
  Bir Zamanlar Antalya 
  Dokuma Fabrikası’nın simgelerinden biri olan idari bina ise ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ne dönüştürülüyor. Özgün yapısına sadık kalınarak restore edilen binada teşhir alanlarının oluşturulması çalışmaları yakın bir zamanda başlanılacak. Bu yıl ziyarete açılması planlanan müzede, Antalya’nın geçmişteki yaşam ve kültürü tanıtılacak. Antalya’nın kültürel mirasının geleceğe taşınacağı müzede Dokuma Fabrikası’nın hatıraları da yaşatılacak. Müzede oluşturulacak özel bir alanda Dokuma Fabrikası’nın temelinin atılmasıyla ilgili haberlerin yer aldığı gazete sayfaları,  çalışanların fabrika yerleşkesinde çekildiği fotoğraflar, ofis malzemeleri ve 13 bin adet klasörden oluşan işçi ve memurların özlük dosyaları sergilenecek. Fabrikada çalışanların çocukları ve torunları, babalarına, dedelerine ait bilgileri bu özlük dosyalarında görebilecekler. 
 
  2 bin metrekarelik klasik araçlar müzesi 
  Başkan Hakan Tütüncü, tarihi fabrikanın 2 bin metrekare büyüklüğündeki ambarlarını da Türkiye’nin önemli klasik araçlar koleksiyonu müzesi haline getiriyor. Müzede,  ilk yüzde yüz yerli yapım olan Devrim otomobilinin üretim tarihi olan 1961 ile 2010 dönemi arasındaki Türkiye’nin otomobil serüveni anlatılacak. 
  Müzede, ilk milli otomobil Devrim’in modeli,  İstanbul İstiklal Caddesi’nin simgesi haline gelen nostaljik tramvay, Çiçek Abbas filmindeki kırmızı minibüs, Anadol, Murat 124, Antalyaspor’un 1990’larda kullandığı takım otobüsü gibi onlarca klasik araçlar ziyaretçilerle buluşacak. 
  Araçların yanı sıra müzede 1970’lerin akaryakıt istasyonu, otomobil tamirhanesi gibi canlandırmalarda olacak. 
 
  Tütüncü projelerini yerinde denetliyor 
  Başkan Hakan Tütüncü, sanat galerisinde ve müzelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Tütüncü, “Yapımı devam eden ve yakında açacağımız tesislerimizde incelemeler yaptık. Her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilerimize yeni eserler geliyor.” 
 
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İHA                              
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ISPARTA HABER
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