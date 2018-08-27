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Kepez’e alışveriş festivali

Kepez’e alışveriş festivali
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Isparta Düğün Salonları

  - Kepez’e alışveriş festivali   
 
 Kepez Belediyesi’nin tarihi çarşı kültürünü yaşatma amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı, tadilat çalışmasının ardından ’Alışveriş Festivali’ne ev sahipliği yapacak.   
  Kepez Belediyesi’nin yan tarafında bulunan Mısır Çarşısı’nın tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye hareketlilik kazandırmak adına alışveriş festivali düzenleyeceklerini müjdeledi. Mısır Çarşısı Esnaf Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah İşleyen ve ekibiyle birlikte çarşıyı gezen Başkan Tütüncü, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteleri içerecek olan festivalin çarşıya hareketlilik kazandıracağını söyledi. 
  Kepez’in temalı çarşısı olması hedefiyle kurulan ve zamana karşı koyamayan Mısır Çarşısı’nı tekrar cazip hale getirmek için yenileme çalışmaları başlattıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Belediye hizmet binamızın yanındaki atölyeleri taşıdık, otopark, anıt çeşme ve yeşil alan yaptık. Şimdi de çarşı binasını restore ediyoruz. Çarşının ortaya çıkartıldığı bütüncül bir projemizin son aşamasına geldik” diye konuştu. 
  Tütüncü, esnaf ile belediyenin el ele vermesiyle bölgenin hareketlilik kazanacağını söyledi. Belediyenin çarşı binasını güzelleştirirken esnafın da üzerine düşeni yapacağını belirten Hakan Tütüncü, “Burayı güzel hale getirecek olan esnafımızdır. Tıpkı tarihi çarşılardaki gibi akılcı yönetim anlayışındaki çarşı heyeti, çarşının daha iyi olmasını sonuçlayacaktır. Yakında düzenleyeceğimiz ilk alışveriş festivaliyle de, çarşının cazibesi artacaktır” şeklinde konuştu. 
 
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İHA                        
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