- Kepez Belediyesinin Uluslararası Folklor Festivaline katılan 17 ülkenin ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri halk oyunları gösterisi ile turizmin başkenti Antalya’ya renkli bir kültür şöleni yaşattı.Kepez Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamalarına renk kattı. Açılış korteji ile başlayan festivalin 2. gününde konuk ekipler, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı.Festivale katılan yurt dışından 16, yurt içinden 14 olmak üzere toplam 30 ekip, yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi. Romanya, Hırvatistan, Rusya, Azerbaycan, Adige Cumhuriyeti, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin gösterileri, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzlerce kişiye muhteşem bir kültür şöleni yaşattı. Kültür şölenini, turistler de ilgiyle izledi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivalde yaptığı konuşmada, nüfusu 600 bine yaklaşan ve Antalya’nın en büyük ilçesi olan Kepez’in kendine özgü bir festival etkinliği düzenlediklerini söyledi.Başkan Hakan Tütüncü, folklor konusunda Antalya’da farklı bir heyecanın olduğunun altını çizerek, “Antalya, Yörüklerin, Efelerin ve Zeybeklerin şehri. Antalya’ya da böylesi güzel bir folklor festivalinin yakışacağını düşündük. Festivalimiz yıllar içerisinde büyüdü. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. 16 ülkeden 30 farklı folklor ekibi ve 900 katılımcı var. Bu festivali, yazın sonunda, sonbaharın başlangıcında, Akdeniz’in en güzel havasının olduğu bu vakitlerde şehre, bir renklilik, güzellik ve zenginlik olarak sunuyoruz.”Festivalin, Antalya’ya çok yakıştığına işaret eden Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Birincisi, Antalya Türkiye’nin 81 vilayetinden hemşehrimizin kardeşçe yaşadığı güzel bir vatan toprağımız. Anadolu’nun bütün kadim kültürlerinin membaı olan o şehirler burada yaşıyorlar. Festival ile o illerin yerel kültürlerini Antalya’da yaşatmak çok güzel oldu. İkincisi, Antalya çok farklı ülke vatandaşlarının bir arada, huzur içerisinde yaşadığı, yerleştiği önemli bir dünya şehri. İşte Antalya’nın bu iki özelliğini üst üste koyduğumuzda folklor festivalimiz Antalya için çok daha anlamlı oldu.”Başkan Hakan Tütüncü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriden önce konuk ekipleri temsilen bir heyet ve festivalin maskotu Efe ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu da ziyaret etti.İHA