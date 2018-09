- Kepez Belediyesi, mahallede şenlik etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek çocukların gönüllerince eğlendiği bir etkinliği üstlendi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha önceki ziyaretlerinde Varsak Dallar Sitesi’ndeki çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Kepez’in çocukları için ‘Mahallede Şenlik Var ‘ etkinlikleri ile 23 Nisan heyecanını her hafta farklı bir mahallede yaşatan Kepez Belediyesi, bu kez çocukların isteği üzerine yaza veda etkinliği gerçekleştirdi. Site de şenlikKepez Belediyesi, tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Sonbaharın ilk günü olan 1 Eylül tarihinde Varsak Dallar Sitesi bahçesinde Yaza Veda Partisi etkinliği gerçekleştirildi. Çocukların rengarenk giyinerek hazırlandığı etkinlikte Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de site sakinlerine eşlik etti. Kepez Belediyesi tarafından şenlik alanına çevrilen site bahçesinde, palyaçolar, canlı müzik ve çeşitli etkinlikler ile keyif bir gün paylaşıldı.Etkinlikte yaptığı konuşmada, site sakini çocukların talebi üzerine böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Hakan Tütüncü, “Site başkanımızın bize ulaştırdığı taleplerin gerçekleşmesi için belirlediğimiz tarihlerden önce talepleri gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Devam eden talepleri de yerine getirerek sitemize yeni kamelyalar kuruyoruz. Belediye Başkanınız olarak her bir evi kendi komşum olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Biz bir aileyiz, biz birlikte güzeliz.” sözleri ile sitenin taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.Site sakinlerinin tekerlekli sandalye için biriktirdiği 28 bin adet plastik kapakları bağışladığı etkinlikte, Tütüncü bir sandalye de kendi hediye etti. Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine en kısa zamanda ulaştıracaklarını belirten Tütüncü, etkinlikte site sakini çocuklar ile birlikte pasta kesti. Etkinlik her yaştan çocuk ve yetişkinin mutlu anlarına ev sahipliği yaptı.İHA