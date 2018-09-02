- Kepez Belediyesi’nin 4.cüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Folklor Festivali’nde kültür rüzgarı esti. Festival boyunca Kepez’in birçok mahallesi renkli gösterilere sahne oldu.Kepez Belediyesi’nin 4. Uluslararası Folklor Festivali, Antalya’ya renk kattı. 4 gün süren festival boyunca her gün farklı mahallerde folklor ekipleri tarafından çok sayıda gösteriler gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, belirli noktalarda düzenlenen festival programı ile yetinmeyerek, folklor gösterilerini mahallelere taşıdı. Festival boyunca Mehmet Akif Ersoy, Baraj, Erenköy, Gazi, Altınova, Gülveren, Varsak-Şelale ve Ahatlı Mahallesi sakinleri Romanya, Hırvatistan, Rusya, Azerbaycan, Adige Cumhuriyeti, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın kültür renkleri ile tanıştı.Türkiye'nin dört bir yanından katılan ekiplerde mahallelerde birbirinden güzel gösteriler sergilediler. Folklor Festivali’nin son günü Varsak-Şelale ve Ahatlı Mahallerinde de Azerbaycan, K.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ile Anadolu’nun folklor ekipleri gösteriler sergiledi. Kepez Belediyesi, her yıl daha da büyüyerek geliştirdiği ‘Uluslararası Folklor Festivali’ ile bu yılda Dünyanın ve Türkiye’nin renklerini Antalya’da buluşturdu.İHA