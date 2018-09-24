- Türkiye’nin en büyük Honda buluşması ‘Honda Antalya Fest 2’ etkinliği Kepez’de yapıldı.Kepez Belediyesi’nin katkıları ile ‘Honda Antalya Fest 2’ etkinliği düzenlendi. Türkiye’nin en büyük Honda buluşmasının gerçekleştiği Kepez’de, nefesler tutuldu, birbirinden güzel yarışmalar ile gün boyu keyifli saatler geçirildi. Sürpriz sanatçıların ve DJ performansı ile ziyaretçilerin coştuğu ‘Honda Antalya Fest 2’ de, araç park etme yarışması, en basık araç yarışması ve araç kaplama Show’ları da gerçekleştirildi. Sürpriz hediye çekilişlerinin de yapıldığı Honda buluşmasına, katılan her aracın sürücüsüne de katılım sertifikası verildi.Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve gün boyu süren etkinliğe Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. ‘Honda Antalya Fest 2’ buluşmasına ilçelerden ve çevre illerden de katılım olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Tütüncü, etkinliğe katkılarından dolayı Honda Kulübe de teşekkür etti. Dünya’nın renkli etkinliklerden birinin Kepez’de gerçekleştirildiğine değinen Başkan Tütüncü, “Bugünkü buluşma Türkiye’nin en büyük Honda buluşması. Dünya’da sayılı Honda buluşmalarında birini bugün Kepez’de gerçekleştiriyoruz” dedi.Kepez’de neden bu gibi etkinliklerin sıklıkla düzenlendiğine de dikkat çeken Tütüncü, “Bizim en büyük amacımız gençlerimizi belli tutkularda buluşturabilmek. Zihnini güzel şeylerle, tutkularla meşgul eden gençler iyi gençler olurlar. Zihinlerini güzel şeylerle doldururlar. Bu gençlerimizden topluma zararlı gençler çıkmaz. Biz bunu bildiğimiz için gençlerimizin otomobil tutkusunu destekleyen buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı etkinlikleri de Kepez’de düzenleyeceğiz” diye konuştu.Otomobil tutkunlarına müjdeler veren Başkan Tütüncü, “Söz verdiğimiz oto darg pistini şuanda yapıyoruz. Drag pistini 11 Kasım 2018’de hizmete açacağız. İlk etkinliğimizi de hep beraber orada yapacağız. Drag pistinin yanında da güzel bir Drift alanı yapıyoruz. Açılışları da aynı anda yapacağız. Üçüncü müjdemiz ise; çok güzel bir Off Road tesisi yaptık. Ekim ayı içerisinde de onun tanıtımını yapacağız. Orada 2.7 kilometre uzunluğunda küçük bir pist ve 27 kilometre uzunluğunda da orman etabında büyük bir pist mevcut. Aynı alanda Motokros ve Enduro pisti hazırlıyoruz. Hem drag, hem drift, motokros, enduro ile Kepez motor sporlarının Akdeniz’deki yeni merkezi olmaya aday bir şehir. Kim için? Sizler için. Kim için? Gençler için, otomobil sevdalıları için. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.İHA