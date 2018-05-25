Kepez Belediyesi, ‘ilçede 50 okula bilişim sınıfı’ projesi kapsamında 25. bilişim sınıfını Perihan-Esat Aral Ortaokulu’nda açtı.Kepez Belediyesi, ilçede bilişim sınıfı olmayan okul kalmayacak, hedefiyle okullara bilişim sınıfı kazandırmaya devam ediyor. İlçede 25. bilişim sınıfı Perihat -Esat Aral Ortaokulu’na kazandırıldı. Bilişim sınıfının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim gönüllüsü bir belediye olduklarının altını çizdi. Başkan Hakan Tütüncü, ilçede eğitim kalitesinin artırılması, gençlerin ve çocukların çok daha kaliteli ortamlarda eğitim alması için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.Başkan Tütüncü, eğitime yapılan yatırımın zayi olmayacağına işaret ederek, “Eğitime yapılan yatırımlar asla zayi olmaz; tam tersine eğitime yapılan yatırımlar topluma çok büyük bir fayda olarak geri dönerler. Gençlerimizi, çocuklarımızı çok daha iyi bir ortamda eğitim görmeye yönelik attığımız adımların ardı arkası kesilmiyor, her gün o adımlara yenilerini ekliyoruz” dedi.Tütüncü, 50 okula bilişim sınıfı açmayı hedeflediklerini anımsatarak, “Hedefimiz 50 tane okula bilişim sınıfı açmaktı. 30’un üzerine çıktık. Çok yakında 50 sayısını tamamlayacağız. Bilişim sınıflarını, fiziki şartları uygun olan okullar ile kodlama eğitimi için alt yapı ortamına ihtiyaç duyan okullara açıyoruz. Bilişim sınıflarımız, bilgisayarın, yazıcının, tarayıcının ve bunlara benzer teknolojik cihazların bulunduğu bir ortamın ötesinde, kodlama eğitimi için de önemli bir alt yapı mekânı oluyor.”Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Mahalle Muhtarı Recep Sabır, okul yönetimi, öğrenciler ve diğer davetlilerle beraber kurdeleyi keserek, bilişim sınıfını hizmete açtı.Başkan Tütüncü, daha sonra bilişim sınıfına giderek, sınıftaki öğrencilerle sohbet etti, günün anısına fotoğraf çekildi. Öğrenciler bilişim sınıfı ve okullarına yaptığı diğer hizmetlerden dolayı Tütüncü’ye teşekkür ettiler.Bilişim sınıfları, 15 adet bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyelerden oluşuyor. Kepez Belediyesi, okullara bilişim sınıfı kazandırırken, Amir Ateş Semt Konağı’nda da geçtiğimiz aylarda robotik kodlama sınıfı açmıştı.İHA