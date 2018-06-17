Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 30 okulda, 10 bin 828 çocuğa göz taraması yaptı. Göz sağlığı bozuk olduğu tespit edilen bin 162 çocuk, göz muayenesine yönlendirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrasında Belediyesi Sağlık Merkezi tarafından Kepez ilçesinde bulunan kreş, ana sınıfı ve ilkokulu öğrencilerine göz taraması yapıldı. Çalışmalar sırasında 30 okulda, 10 bin 828 çocuğa göz taraması hizmeti götürüldü.Göz sağlığı taramasından geçen 10 bin 828 çocuktan bin 162 çocukta göz bozukluğu tespit edildi. Durum, çocukların ailelerine yazılı olarak bilgilendirilerek, göz muayenesine yönlendirildi.İHA