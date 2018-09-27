- Kepez Belediyesi Spor Kulübü yönetimi ve teknik heyet, basketbol A takımıyla 2018-2019 sezonu öncesi buluştu.Turgut Özal Spor Salonunda gerçekleştirilen buluşmada, basketbol A Takımı oyuncuları, teknik heyet ve yöneticiler hazır bulundu. Sezon hazırlıkları, basketbolda bu sezon yaşanan sıkıntı ve Spor Kulübü’nün hayata geçirdiği projeler hakkında genel bir değerlendirme yapıldı.Sezonun başarılı ve sakatlık yaşanmadan geçmesi dileklerinde bulunan Basketbol ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Çatal, başarılarla dolu geçmişe sahip spor kulübü olduklarını, birçok Spor Kulübü’nün basketbol liginde mücadeleden çekildiği bir dönemde inatla basketbolu destekleyerek yollarına devam ettiklerini belirtti. Antalya’da basketbolda sorumluluklarının biraz daha arttığını ve Antalya’yı bu sezon Kepez Belediyespor’un tek başına temsil edeceğini sözlerine ekledi.Büyük ve güçlü bir aile olduklarını ve iyi bir ekip çalışması sayesinde başarılı işler ortaya koyduklarını ifade eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Tecrübeli ve öngörülü olmamız sayesinde Spor Kulübümüz Türkiye Basketbol 2. Liği’nden (TB2L) çekilmeyen, ayakta kalan az takımdan birisi oldu. Takımımız hem genç hem de tecrübeli basketçilerden oluşuyor, bu sezon büyük ses getireceğimize inanıyorum. Sporcularımızın da sakatlık yaşamayacağı bir sezon geçirmesini diliyorum” dedi.İHA