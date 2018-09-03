- Manavgat Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Manavgat Kent Müzesi'ni 1 ayda 5 bin yerli ve yabancı turistler ziyaret etti.Manavgat Kent Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Manavgat'ın tarihi değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturulan Kent Müzesi’ni 1 aylık zaman diliminde 5 bin ziyaretçi gezdi.Rauf Denktaş Köprüsü altında hizmete giren Manavgat Kent Müzesi’ni, Manavgat Belediyesinin de katkısıyla yerli ve yabancı turistler Nehir Otobüsüyle gelerek, ziyaret ediyor. Manavgat Belediyesinin Nehir Otobüsü seferleri ile Kent Müzesi durağında inen yerli ve yabancı turistler müzeye ulaşıyor. Özellikle Boğaz mevkinde konaklayan turistler, Nehir Otobüsünü kullanarak Kent Müzesi’ne yoğun ilgi gösteriyor. Her milletten turist, ırmak ile tarihin buluştuğu noktaya gelerek, müzeyi gezebiliyor.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen geçtiğimiz ay ziyarete açılan Kent Müzesi’ni 5 bin kişi ziyaret ettiğini belirterek, “Büyük bir emek ve titizlikle hazırladığımız müzemize gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca Nehir Otobüsü seferlerimizdeki Kent Müzesi durağı da yerli ve yabancı turistleri müzemize getiriyor. Her milletten turist, müzemizi ilgiyle ziyaret ediyor. Tüm vatandaşlarımızı Manavgat’ın hafızasını ziyaret etmeye devam ediyorum” dedi.Manavgat Kent Müzesi, 3 Ağustos tarihinde ziyarete açıldı. Konusunda uzman tecrübeli bilim ekibi, Eski Hisar Mahallesi ile Örnek Mahallesi'ni birleştiren Rauf Denktaş yaya köprüsünün altındaki bin 200 metrekarelik alanda oluşturulan Kent Müzesi'ni yaklaşık 1 yılda tamamladı. Girit kültürü, Yörük kültürü ve Manavgat yerli halk kültürünü anlatan 3 binden fazla eserin toplanarak titizlikle yerleştirildiği Kent Müzesi'nde iç ve dış alanda 50 sahneleme yer alıyor. Kütüphane, 2 sinevizyon bölümü, Yörük çadır bölümü, zanaat bölümü, tarım bölümü, tarımsal üretim bölümü, gelenek görenek, dokuma ve müzik bölümü, yemek kültürü bölümü, Manavgat'ın doğal zenginlikleri bölümü ve müze kafeden oluşan Kent Müzesi toplam 14 odadan oluşuyor.İHA