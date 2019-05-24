Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen seyyar satıcıyı, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz sakinleştirdi. Sinir krizi geçiren Hüseyin Demir, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Yavuz, tezgahtaki domatesleri belediye çalışanlarına satarak ücretini seyyar satıcı Demir'in kayınvalidesine teslim etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen seyyar satıcıyı, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz sakinleştirdi.15 Temmuz Meydanı'nda seyyar satıcılık yapan Hüseyin Demir'in tablasının yeri, trafiği engellediği gerekçesi zabıta tarafından değiştirilmek istendi. Zabıta ekiplerinin uyarılarına sinirlenen Demir, domates yüklü tezgahını belediye önüne getirdi ve bidondaki benzini üstüne boşaltarak kendini yakmak istedi. Demir'i, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz sakinleştirdi. Sinir krizi geçiren Demir, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yavuz, daha sonra, tezgahtaki domatesleri belediye çalışanlarına satarak ücretini seyyar satıcı Demir'in kayınvalidesine teslim etti.Belediye Başkanı Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıtanın trafik akışını düzeltmek için uyardığı seyyar satıcının sıcaklık ve ramazanın etkisiyle farklı bir eyleme kalkıştığını söyledi.Rızkının peşinde olan herkese desteklerinin bulunduğunu belirten Yavuz, bu tür olayların olabileceğini, bunları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.HATAY (AA) -