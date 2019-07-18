Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulanan taban mozaiklerini gün yüzüne çıkarma çalışmalarında kazı ekibini Kadirlili işçiler oluşturuyor. Kendi memleketlerinin tarihini aydınlatmak için ter döken Kadirlili işçiler, maddi yönden çok manevi olarak mutlu olduklarını belirtiyor.

2015 yılında Dere Mahallesi'nde yapılması planlanan binanın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait mozaiklerin kazı çalışmaları devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze İl Müdürlüğü'nce sürdürülen kazı çalışmalarında çalıştırılmak için İŞKUR Kadirli İlçe Müdürlüğü'nce görevlendirilen Kadirlili 27 kadın ve erkek işçi, 5 aydır devam eden kazılarda görev yapıyor.

Gerek toprak altındaki mozaiklerin çıkartılmasında gerekse çıkan mozaiklerin temizlenmesinde çalışan işçiler, işin maddi yönünden çok manevi olarak mutlu olduklarını belirtiyor.

İşçilerden Fatma Esin, kazı alanında 5 aydan bu yana severek çalıştığını ifade ederek, "Kadirli'nin geleceğine ışık tutacak kazı alanında tarihi mozaik ve eserleri ortaya çıkardık, çok mutluyuz. Böyle tarihi eserlerin geleceğe aktarılmasında 5 ay görev yaptım. Tarihimizin gün yüzüne çıkartılmasında bundan sonra da görev almak istiyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Halil Kılıç da, 2 bin yıl önce yaşamın olduğunun izlerini taşıyan kazı çalışmasında hem tarihi gün yüzüne çıkardıklarını hem de evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.









OSMANİYE (AA) -