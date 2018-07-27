KEMİAD Başkanı Kurga: “Şehir vergileri bölgeye büyük katkı sağlar”

KEMİAD Başkanı Kurga: “Şehir vergileri bölgeye büyük katkı sağlar”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - KEMİAD Başkanı Kurga: “Şehir vergileri bölgeye büyük katkı sağlar”   
 
 - Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, katıldığı bir radyo programında turizmdeki gelişmeleri değerlendirerek, misafirlerden konaklama esnasında alınacak olan şehir vergisi uygulamasının bölgelere büyük katkısının olacağını söyledi.   
  KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, bir radyo programına konuk oldu. Turizmdeki gelişmeleri değerlendiren Kurga, şehir vergisi adı altında toplanacak çok cüzi rakamların kente büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Dünyanın birçok tanınmış ülkelerde şehir vergisinin uygulandığına dikkat çeken Kurga, “Yurtdışına gittiğimizde hepimiz kaldığımız şehirde, otelde resepsiyona gittiğimizde bir şehir vergisi adı altında günübirlik geceleme üzerinden kaldığınız şehre göre değişken bir ile 4 hatta 6 dolara kadar bir ekstra para ödüyoruz. Otel sizden bunu tahsil ediyor. Alınan bu ekstra para şehir vergisi olarak ödenmiş oluyor. Bu şehir vergisi de yerel yönetime gidiyor” dedi. 
 
 “Türkiye’de bu uygulama yok” 
  Belediye bütçesine giren şehir vergilerinin alt yapı, turizmin gelişmesi ve tarihi alanların restorasyonu için kullanıldığını ifade eden Başkan Kurga, “Türkiye’de bu uygulama yok. Bu halihazırda Türkiye’ye gelen 30 milyon üzerinde misafirden tahsil edilebilecek bir vergi uygulaması olabilir. Bu sistem ile devlet bunu tahsil ederken, otelleri aracı olarak kullanabilir. Buna şöyle bir örnek hesaplama yapabiliriz. Türkiye’ye bu yıl 40 milyon civarında bir turist geldiğini düşünelim.  Ortalama yedi gün kalsalar, 280 milyon geceleme yapar. Bu gecelemelerden alınacak bir dolar 280 Milyon Dolar gibi bir gelir yapacaktır ki bu rakam o bölge adına çok büyük projelerin hayata gelmesi adına öneli bir rakamdır” diye konuştu. 
 
  “2019 yılının Phaselis yılı olması için girişim başlattık” 
  2019 yılının Phsaelis yılı olmasını istediklerini ve bu konuda KEMİAD olarak öncülük yaptıklarını dikkat çeken Başkan Özgür Kurga, “Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Troia Yılı ile ilgili Uluslararası anlamda güzel bir tanıtım çalışması yaptı. Bu yıl Antalya’da Perge yılı.  Perge yılı ile ilgili Antalya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, AKTOB ve ATAV ciddi çabalar harcadı ve Perge bu konuda ciddi bir atak yaptı. Bizde gelecek yıl Phaselis’i ön plana çıkarıp, Kemer’le ilgili 2019 yılının Phaselis yılı olması için girişim başlattık. Phaselis’i çok iyi pazarlamamız gerekiyor. Büyük İskender’in Phaselis’e geldiğini, Brütüs’ün Phselis’e geldiğini en iyi şekilde anlatıp, ciddi bir pazarlama desteği saplamalıyız” şeklinde konuştu. 
 
 “Tahsis sürelerinin uzatılması kazanç sağladı” 
  Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu yasa değişikliği ile tahsis süreleri uzatıldığına da dikkat çeken Başkan Kurga, “Kemer’de tesisleşme anlamında zaten geçmişte 1980’li yıllarda Dünya Bankası tarafından bir alt yapı çalışması yapılmıştı. Şu anda güncelde yatırımcıların yapmış oldukları tesislerin renevasyonu söz konusu. Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu yasa değişikliği ile tahsis süreleri uzatıldı. Bu Kemer’e de bir kazanç sağladı. Çünkü geçmişte 80’li yıllarda yapılmış olan tesisler tahsis sürelerinin uzatılması ile beraber renevasyon şansını elde etti. Kemer için de bu büyük bir şans oldu. Çünkü bölgemizdeki tesislerin birçoğu en az 30 yıllık. Bu süreler uzatıldığı için yatırımcılar rahatlıkla yenileme sürecine girecekler. Bu da pazarlama adına, bölgemizin tanıtımı adına çok büyük bir artı katacak” dedi. 
 
 “KEMİAD olarak çalışmalarımız var” 
  Kemer’de kentin yaşamında bir hikayenin olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Kurga, bu hikayenin oluşması adına bölgede devam eden İdyros Antik Kenti kazılarına KEMİAD olarak sponsor olduklarını belirtti. KEMAİD olarak Kemer Bölgesi’nde çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Kurga sözlerine şöyle devam etti: 
 “Bölgemizde bizimde KEMİAD olarak da bir takım girişimlerimiz var. Özellikle Kemer merkezde İdyros Antik Kenti’nin Kazı çalışmalarına destek veriyoruz.  Bu da Kemer için ciddi anlamda bir katkı sağlayacak. Özellikle Kemer merkezimizdeki esnafımız için bu kazılar ilerleyen yıllarda büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık 30 kişi kazıda görev yapıyor. Kazı alanında yapılan çalışmalarda M.Ö 4.YY’dan mozaik tabanlı, Zeugma dönemin ile aynı bir kilise var. Yine aynı bölgede antik yollar değer kalıntıların gün yüzüne çıkması adına çalışmalar devam ediyor. Bu uzun soluklu bir çalışma olacak. Tahmin ediyorum bir yada bir buçuk yıl sonra bu bölge ziyaretçilere açılabilecek bir düzeye gelecek. Böylece bölgemize gelen ve konaklayan birçok turistte daha istekli bir şekilde dışarıya çıkacak ve hem Antik Kenti hem de şehri gezecektir.” 
 
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İHA
                                         
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