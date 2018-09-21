Kemer, Deniz Bilimleri Haftası’na ev sahipliği yapacak

Kemer, Deniz Bilimleri Haftası’na ev sahipliği yapacak
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
- Kemer, Deniz Bilimleri Haftası’na ev sahipliği yapacak   
  - Deniz Ticaret Odası’ndan, Kemer Deniz Bilimleri Haftası’na destek   

  - Kemer’de 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında ‘Kemer Deniz Bilimleri Haftası’ adıyla toplam 4 Uluslararası ve Ulusal Toplantı organize edilecek. 
  Kemer Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan ve aynı zamanda Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu (ICOMOS ICUCH) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz ve KEMİAD (Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği) Başkanı Özgür Kurga, DTO Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. 
  Doç. Dr. Hakan Öniz, 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Kemer Deniz Bilimleri Haftası adıyla toplam 4 uluslararası ve ulusal toplantıyı organize edeceklerini belirterek, “ Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Enstitüsü ev sahipliğinde, UNESCO, ICOMOS, DAN, Türkiye Sualtı Federasyonu, CMAS, Selçuk Üniversitesi DTO ve KEMİAD (Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği) gibi kuruluşların da parçası olacağı bu etkinlik dizisi ülkemizin bu alandaki tüm bilimsel toplantılarını da bir araya getirmiş olacak. Yüze yakın konusunda uzman bilim adamı Kemer’de olacak. Bu kapsamda dünyadan meslektaşlarımız da bu tarihlerde Kemer'de konuğumuz olacak. Toplantılarımızın ilki Uluslararası sualtı araştırmaları sempozyumu, ikincisi Su altı teknoloji toplantısı ve bu toplantının hemen akabinde dünyanın en büyük dalış ve ilk yardım sigorta sistemi olan DAN ( Divers Alert Network) isimli kuruluşun programı. Ve son günde Türkiye’deki balık adam eğitmenlerinin su altı kültür mirası alanında eğitmeye ve bunları kendi öğrencilerine de aktarmasına yönelik olarak Sualtı kültür mirası ve eğitmen eğitim programı gerçekleştirilecek. Deniz Ticaret Odası Antalya Şubemizin de bu etkinliğimize desteği olacaktır. İlgileri için çok teşekkür ediyorum” dedi. 
 
  “Kemer’e denizcilik turizmi Lisesi istiyoruz” 
  KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, DTO Antalya Şubesinin son dönem yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Kemer’e bir Denizcilik Turizmi Lisesi kazandırılması adına dernek olarak çalışmalar içinde olduklarını belirtti. Kurga, konu ile ilgili Deniz Ticaret Odası’ndan da gereken desteği beklediklerini söyledi. Kurga,  “ Geçtiğimiz günlerde Kemer’e kazandırılan “Kemer Sualtı Heykel” müzesinin bölge turizmimize büyük katkı sağlayacağını da ifade ederek, tüm Kemerli turizmciler adına teşekkürlerimi sunuyorum.  Deniz ile iç içe olan ve turizm ile bütünleşen bölgemizde özellikle eleman açığının kapatılması açısından çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız Kemer Deniz Turizm Lisesi’nin kazandırılması adına çalışmalar içerisindeyiz. İnşallah bu düşüncemiz hayata geçer. Bu konuda Deniz Ticaret Odamızın da desteğini görüyoruz” diye konuştu. 
 
  “Kemer Deniz Bilimleri Haftası’na destek vereceğiz” 
  DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de Kemer Deniz Bilimleri Haftası adıyla düzenlenecek toplantılara gereken desteği vereceklerini ifade ederek şöyle konuştu: 
  “ Bölgemizin Sualtı güzelliklerini ve kültürel zenginliğini gelen misafir bilim adamlarına en iyi şekilde göstermek niyetindeyiz. Bu arada KEMİAD Başkanı Özgür Kurga’nın çalışmalar içinde oldukları ve destek istedikleri Kemer Deniz Turizm Lisesi’nin kazandırılması konusunda bu öneriyi İstanbul Merkez Ofis’e ileteceğiz. Bizlerde deniz turizminin gelişmesinde eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz” 

 
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İHA                         
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