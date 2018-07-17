- Antalya’nın Aksu ilçesinde kaynak makinesinin kıvılcımından çıktığı iddia edilen yangında onlarca zeytin ağacı küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi İncik Pınar mevkiinde ağaçlık araziden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına önce mahallede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Evlere de sıçrama tehlikesi olan yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 50’den fazla zeytin ağacı küle döndü. Ağaçlık alanda çıkan yangının kaynak makinesi kıvılcımından çıktığı iddia edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yangının çıkış sebebi gerekli incelemelerden sonra tespit edilecek.İHA