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Kayalıklardan aşağıya düşen genç, yükselen suda girdaba kapılıp boğuldu

Kayalıklardan aşağıya düşen genç, yükselen suda girdaba kapılıp boğuldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.05.2018 10:19
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Isparta Düğün Salonları
  - Kayalıklardan aşağıya düşen genç, yükselen suda girdaba kapılıp boğuldu 
  - Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım çağırmaya çalışan genç, ayağı kayıp ırmağa düştü 
  - Daha önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sebebiyle su debisi düşürülen ırmakta çalışma sonlandırılınca su seviyesi yükseldi 
 - Talihsiz genç, düştüğü yerin hemen yakınından bulundu 
 - Hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan gencin yakınları sinir krizleri geçirdi 
 
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşı  ile Manavgat Irmağı yanındaki kayalıklarda sohbet eden genç, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kayalıkların üzerinde mahsur kalınca yardım istemek için kıyıya çıkmaya çalıştı ancak ayağı kayıp girdaba kapıldı. Genç adam gözden kaybolurken kadın çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Mustafa Tekin isimli genç, düştüğü yerden 6 metre ilerde bulundu ancak kurtarılamadı. Gencin  ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.Irmakta dört gün önce kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un arama çalışmaları sebebiyle su debisinin düşürüldüğü, arama çalışmaları sonlandırılınca yeniden su bırakılması sebebiyle suyun yükseldiği öğrenildi.  
  Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  kız arkadaşı  Ş.Y. ile birlikte Ulukapı Mahallesi Priz Mevkiine giden ve Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin ,Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı. Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım getirmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.   
  Ş.Y.’nin erkek arkadaşının boğulduğunu söylemesi üzerine 112’ye haber verilirken itfaiye ve 112 sağlık ekibi olay yerine geldi. Yaklaşık 1 saat sonra  Manavgat ırmağında geçtiğimiz günlerde kaybolan ve halen bulunamayan  Samet Durmuş Vurkun isimli çocuğu  arama çalışmaları nedeniyle Manavgat’ta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma  Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı Dalgıçları olay yerine gelerek Mustafa Tekin’i aramaya başladı. Tekin’in cansız bedeni kayalıklardan 5-6 metre aşağıda bulundu. Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.  Ailesi ve arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesinde sinir krizleri geçirirken, Tekin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. 
  Manavgat ırmağında kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları nedeniyle arama yapıldığı saatlerde Manavgat ve Oymapınar Barajlarından su kesintisi yapıldığı için su seviyesinin oldukça düştüğü, çalışmanın ardından su bırakılması nedeniyle de aniden yükseldiği ve Mustafa Tekin ve kız arkadaşının kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi. 

İHA
 
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