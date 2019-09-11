istanbul (aa) - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada katılım bankacılığının şu anda toplanan fonlarda yüzde 7, aktif büyüklük ve kullandırılan fonlarda yüzde 6'ya yaklaşan pazar payıyla önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle devreden çıkmasıyla katılım bankacılığı sektörünün dönem dönem küçüldüğünü, yeni katılımcılarla birlikte özellikle kamu tarafında büyümeler yaşandığını ifade eden Uyan, kamunun katılım bankacılığı sektörüne ilgisinin, devletin ve düzenleyici otoritelerin sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı politikalarının, büyüme ve gelişme noktasında umut verici olduğunu dile getirdi.

Uyan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınmasının ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesinin hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kuveyt Türk'ün katılım bankacılığı ilkelerine bağlı geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, bireysel ve tüzel müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sunduğunu ifade etti.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiğini bu yılın ilk yarısında da devam ettirdiğini söyledi.

Haziran sonu verilerine göre katılım bankalarının 239,6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşarak pazar payını yüzde 5,66 seviyesine çıkardığını belirten Uyan, KOBİ'lerin dış ticaret finansman ve bireysel müşterilerin finansman ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunarak, bu alanlarda pazar payı kazanmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Kişiye özel biyometrik çözümleri bankacılık süreçlerine kazandırıyoruz"

Ufuk Uyan, Türkiye'de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu "Senin Bankan" ile ülkenin her yerinden müşterilere, bankacılık işlemlerini masrafsız bir şekilde yapmalarına olanak tanıdıklarını hatırlattı.

Ana hedef kitlelerinin üniversite çağında olan veya mezun olup iş hayatına yeni atılan, teknolojiyi de yoğun şekilde kullanan gençler olduğunu söyleyen Uyan, dijital bankacılıkta bu yıl itibarıyla 1 milyon müşteriye ulaştıklarını belirtti.

Bireysel müşterilerin yanı sıra ticari müşterilere ve KOBİ'lere yönelik zengin ürün ve hizmetler sunduklarını anlatan Uyan, şunları kaydetti:

"Sözgelimi akıllı cep telefonlarını POS'a dönüştürerek esnaf ve KOBİ'lerimizin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapabilmelerine imkân tanıyan CebimPOS hizmeti bankacılık sektöründe bir ilktir. Özellikle esnaf ve KOBİ'lerimize büyük kolaylık sağlayan CebimPOS'a bu yıl bankacılık sektöründe yine ilk olan çoklu kullanıcı özelliğini ekledik. Bu özellikle işletme sahipleri diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebiliyor. Şubeye gitmeden, internet veya mobil şube vasıtasıyla finansman kullanma imkanı veren Online Finans Sistemi ile de başta ithalat ve ihracat yapan firmalar olmak üzere tüm işletmelere destek oluyoruz."