- Antalya’nın Kaş ilçesinde denizde ölü caretta caretta bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kaş Limanı'nda saat 14.00'te devriye gezen Kaş Sahil Güvenlik ekipleri, su üzerinde hareketsiz bir şekilde duran yetişkin bir caretta carettayı fark etti. Ekipler tarafından halatla bota alınan caretta carettanın ölü olduğu tespit edildi. Yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki caretta caretta limana getirilerek ölüm nedeni araştırılması için Kaş Belediyesi ekiplerine teslim edildi.İHA