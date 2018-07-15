Antalya’da akrabalarının düğününe giden ve içerisinde 3 kardeşin olduğu araç 200 metre uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada 3 kardeş de feci şekilde can verdi.Kaza, Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinekçi Mahallesi'nden Akif, Osman ve Mehmet Çatalkaya kardeşler akrabalarının düğününe katılmak bir otomobille yola koyuldu. Sürücü Akif Çatalkaya’nın kullandığı araç piknik alanının olduğu bölgeye geldiğinde 200 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazayı fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin de yaşamını kaybettiğini belirledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kardeşin akrabalarına çok bağlı olduğu, Çavdır ve Yeşilköy mahallelerinde de yine akrabalarının düğünlerine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.Hayatını kaybeden kardeşlerin akrabası Antalya İl Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizergonca, “Çok iyi kalpli ve akrabalarına çok bağlı 3 ağabeyimizi kaybettik. Akif ağabeyim, son konuştuğunda ‘düğünlere gitmemiz gerekiyor’ demiş. Çok acılı bir gündeyiz ve üzgünüz” diye konuştu.İHA