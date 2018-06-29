Antalya’nın Kaş ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarla geniş alana yayılan yangına, 3 helikopter, 2 yangın uçağı ve çok sayıda arazöz müdahale edildi. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Bugün sabah 10.00 sıralarında Kaş ilçesi Gökçeyazı Mahallesindeki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Kaş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını önlemek için çevre ilçelerden arazöz talep edildi. Havadan da destek istenen bölgeye gelen 3 helikopter, 2 yangın uçağı, yakın mevkideki Sarılar mahallesinden su tanklarını doldurarak yangına müdahale etti.Yangının tarımsal alanda çıktığını belirten Sarılar Mahalle Muhtarı İbrahim Yılmaz, "Mahalleli olarak su doldurmaya gelen helikopterlere yardımcı oluyoruz. Tarımsal alandan, ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti" dedi.Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında bazı tarım alanları ile ormanlık alan zarar gördü.İHA