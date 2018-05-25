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Kaş’ın Yaylaçavdır Mahallesi sulama suyuna kavuştu

Kaş’ın Yaylaçavdır Mahallesi sulama suyuna kavuştu
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  - Kaş’ın Yaylaçavdır Mahallesi sulama suyuna kavuştu   
 
 Antalya’nın Kaş ilçesi Yaylaçavdır Mahallesi Kapalı Sistem Sulama Tesisinin açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesis sayesinde üreticinin bahçesini çok rahat bir şekilde sulayabileceğini belirterek,  4 yılda tarıma 210 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını, vurguladı.   
  Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kaş’ın Yaylaçavdır Mahallesi’ne yapılan Kapalı Sistem Sulama Tesisi düzenlenen törenle açıldı. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Türel, Torosların zirvesinde 1500-2000 metre yükseklikte açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile artık vatandaşın tarla ve bahçelerini çok rahat bir şekilde sulayabileceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimden, sağlığa, kültürden, spora her alanda vatandaşa hizmet ettiğine dikkat çeken Başkan Türel,  4 yılda 210 milyon liralık tarım desteği ve tarıma dayalı projeler ile ilgili bir bütçe harcadıklarını kaydetti. 
 
“Üreticinin her zaman yanındayız” 
  Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Türel, “Biyolojik ilaç desteği yapılması gerekiyorsa onu da çiftçimize ücretsiz dağıtıyoruz. Sulama tesisi yapılacaksa varız. Belki Kaş, Kınık, Ova toptancı halimiz Türkiye’nin en büyük toptancı hali olacak. Haller yapıyoruz, mezbahalar yapıyoruz. Güneş tarlalarıyla elektriği bedava sulama suyunda çiftçimize kullandırıyoruz. 7500 üzerinde çiftçimiz bundan istifade ediyor. Sulama suyundaki maliyet yarı yarıya düşüyor” dedi. 
 
  “Toprağın bereketi artacak” 
  Başkan Türel, “Tarımsal sulama sistemini de yürütüyoruz. Dağ başında ihtiyacı olan amcamıza her gün 30 kilometre götürüp ona bir somun ekmeği biz ellerimizle teslim ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Antalya’nın birçok ilçesinde de tarımsal sulama kapalı devre sulama sistemine ilk Elmalı Yuva’da başladık. Ondan sonra Yuva’da peyderpey devam etti. Şu anda 17 kapalı devre sulama tesisiyle aşağı yukarı 17 bin 300 dekar tarımsal araziyi suluyoruz. Buraların cevizi meşhurdur. Artık ceviz ağaçlarımız inşallah daha çok yeşerecek. İnşallah ceviz suyla buluşacak bereketi artacak” şeklinde konuştu. 
 
  Kocaer: “vatandaşın yüzü gülüyor” 
  Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de bugünün su ile toprağın ve tohumun buluştuğu bir gün olarak önemine değindi. Kocaer, “Bu üçü bir arada olmadığında bereket olmuyor. Menderes Türel’in talimatları ile Çavdır yaylamızda kapalı sistem tesisi yapıldı. Bugünden itibaren de toprak, tohum, su ve ağaç buluşacak. Bugünden itibaren bölgeye bereket gelecek” dedi. Konuşmaların ardından törenle Yaylaçavdır Kapalı Sulama Sistemi Tesisi hizmete açıldı. 
 
  Kuru tarımdan sulu tarıma 
  Daha önce kuru tarım yapan Yaylaçavdırlılar artık sulu tarıma geçerek sebze, meyve ve seracılık da yapabilecek. Dağlardaki kaynaktan alınan sulama suyu 24 kilometrelik boru hattı ile Yaylaçavdır’a kadar getirildi. Su, burada 154 adet su çıkış vanası ile tek tek tarım arazilerine iletildi. Yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olan yatırım kısa sürede tamamlanarak hizmete girdi. 

İHA
 
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