Kaş Belediyesi’nde Yılın Son Meclisi Toplandı

- Kaş Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.Belediye Başkanı Halil Kocaer toplantıda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde yakınını kaybeden belediye meclis üyesi Fırat Demirci’ye ve Hasan Toker’e başsağlığı diledi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimiyle ilgili belediye başkan aday adayı olanlara, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Kaş Belediye Meclisi’nin geçen 5 yıla yakın süre içerisinde güzel ve uyumlu çalışması dolayısıyla üyelerine teşekkür etti.Başkan Kocaer’in yönetiminde gerçekleşen toplantıda, 5 gündem karara bağlandı. Ödenek aktarılması, Bezirgan Mahallesi kadastro çalışmaları için 6 adet bilirkişi seçilmesi, belediyenin norm kadrosundaki memur kadrolarında kadro iptali, ihdası ve derece değişiklikleri yapılması konusu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii revizyon imar planı değişikliğiyle ilgili iki adet itiraz dilekçesinin görüşülerek, imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2019 yılında ulusal ve uluslararası fuar, festival ve organizasyonlar düzenlenmesi ve bu tür etkinlikler için belediye başkanına protokol yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul gördü.İHA