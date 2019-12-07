Karlı ve yağışlı yolda kış lastiği uyarısı

Karlı ve yağışlı yolda kış lastiği uyarısı
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Isparta Düğün Salonları
Karlı ve yağışlı yolda kış lastiği uyarısı
Petlas, karlı ve yağışlı yol koşullarında kış lastiği kullanılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, yerli iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarıyla sürüş güvenliği sağlayan, yüksek kaliteli lastikler geliştirmeyi sürdürüyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başladı ve yetkililer karlı ve yağışlı yol koşullarında kış lastiği kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, sürücülerin ve yayaların can güvenliği için, artı 7 derecenin altındaki hava koşullarında ve özellikle karlı, buzlu yollarda kazaya sebep olmamak için kış lastiklerinin takılmasını önerdiklerini ifade etti.

Karlı havalarda trafik kazalarına karşı alınması gereken ilk önlemin kış lastiği takmak olduğunu belirten Özürün, şunları kaydetti:

"Yaya ve yol güvenliği açısından kış lastiğinin önemi, alınan yasal önlemlerle ön plana çıktı. Yasa gereği karayollarında seyreden yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçların kış lastiği kullanmak zorunda. Kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde, 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında M+S (çamur kar) veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği 885 TL'lik ceza ile karşı karşıya kalınabilir.

Petlas’ın binek, 4x4/SUV ve hafif ticari araçlar için geliştirdiği kış lastikleri tamamen yerli Ar-Ge ekibi ve işgücü ile geliştirildi. Kış lastikleri tam silikalı sırt karışımı ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahip. Desen tasarımındaki geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmiş bloklar karlı zeminlerde yüksek fren emniyeti, Z biçimli ince kerfler ise buzlu ve karlı zeminlerde üstün performans sunuyor. Böylece karlı yollarda daha kısa fren mesafesi ve güvenlik sağlıyor."

Cezaların artması bekleniyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan araçlara 885 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece aralık ayı için geçerli olacak. Kış lastiği takmamanın cezasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yeniden değerleme oranında yüzde 22,5 artırılarak 1084 TL'ye çıkması bekleniyor.

Açıklamada kış lastiğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sadece virajlarda ve yolda yol tutuşunu artırmakla kalmaz, fren mesafesini yüzde 50’ye kadar kısaltır. Kış lastikleri +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir.

Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Kış lastikleri hava koşulları olumsuz olsa bile istediğiniz her yere güvenle ulaşmayı sağlar."
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