Adana'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.Atatürk Parkı'nda düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Vali Yardımcısı Mustafa Aydın programda yaptığı konuşmada, verilen eğitimlerle trafik kazalarının azaltılması, can ve mal kaybının önlenmesini hedeflediklerini belirtti.Konuşmanın ardından trafik hizmetlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve trafik kurallarına uyarak örnek davranış gösteren yılın şoförlerine çeşitli hediyeler verildi.Program kapsamında, trafik kazasında araçta sıkışanların kurtarılmasını içeren tatbikat gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Aydın ve beraberindekiler program sonunda sürücülere ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara karanfil dağıttı.ADANA (AA) -