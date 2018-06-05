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Karamollaoğlu:”Saadetin dip dalgası geliyor"

Karamollaoğlu:”Saadetin dip dalgası geliyor"
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.06.2018 00:48
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Karamollaoğlu:”Saadetin dip dalgası geliyor"   
  - Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu:   
  - “ Fenerbahçe kongresi yapıldı, kimse Ali beyin kazanacağına ihtimal vermiyordu, ne oldu bir dip dalga geldi”   
  - “ Birden bire her şey değişti, yüzde 80’e yüzde 20 farkla Ali bey kazandı.”   
  - “ Bir dip dalga geliyor bu Saadet’in  dalgası buna inanıyorum”   
  - UBER kolaylık ama bir tarafın haklarını ortadan kaldırıyor buda doğru değil”   
 
 Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “Bir dip dalga geliyor, bu Saadet’in  dalgası buna inanıyorum.” dedi.   
  Karamollaoğlu,seçim çalışmaları kapsamında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezinde partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, e- mitingle de tüm SP’lilere hitap etti.   Mitinge, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, milletvekili adayları da eşlik etti. 
  Dertlerin büyüdüğünü dile getiren Karamollaoğlu,  kamplaşmanın olduğun yere huzuru gelmeyeceğini belirterek, en çok ihtiyaç duyulan hususun bütünleşme olduğunu dile getirdi. 
  Huzurun olmasının temel kurallarından birinin hukukun üstün tutulması olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, üzerinde durdukları en önemli konunun adalet olduğunu belirtti. 

  "Dip dalga geliyor" 
  Cumhurbaşkanı olması halinde OHAL’i kaldıracağını kaydeden Karamollaoğlu, “Mutlaka seçimin hemen arkasından kuvvetler ayrılığını gerçekleştireceğiz. Meclise çok farklı fikir ve görüşteki kişilerin girmesini sağlayacağız. Yüzde 10 barajını kaldıracağız. Allah nasip ederse biz meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyoruz. Bu söylediğimin bir misalini dün yaşadık. Fenerbahçe kongresi yapıldı. Kimse Ali beyin kazanacağına ihtimal vermiyordu. Ne oldu bir dip dalga geldi, birden bire her şey değişti. Yüzde 80’e yüzde 20  farkla Ali bey aldı.Şundan emin olun, bizi cenabı hak inşallah mahcup etmez. 24 Haziran’da birlikte yaşayacağız. Bir dip dalga geliyor, bu dalga Saadet’in  dalgası buna inanıyorum. Kamuoyu yoklaması yapan şirketlerin bilgilerine dayanarak bunu söylüyorum. Eskiden 3 kişiye soru sorardık, 2’sinden cevap alır kanaat oluşturduk. Son bir haftadır, 100 kişiye soruyoruz 10’u ancak cevap veriyor.Demek ki bir şeyler gelişiyor, korku havası oluşmuş. İnsanlar fikir ve düşüncelerini söylemekten çekiniyorlar. Kim bunlar çoğunlukla SP’ye oy vermeyi kafalarına koymuş olanlar. İnsanlar bugünkü problemlerini bizim çözeceğimize inanıyorlar. Buna inanarak söylüyorum.”diye konuştu. 

  "SP iktidar olacak" 
  Tarımdaki girdilerin üzerindeki vergilerin kalması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu,” Çiftçiye ek destek verilmelidir. Çiftçiye finans desteği verilmelidir. Kongre turizmine de önem vereceğiz.Çünkü kongre turizmine gelenler daha fazla katkı sağlar.”dedi. 
  Hükümetin 24 Haziran’da değişeceğini dile getiren Karamollaoğlu, 25 Haziran sabahı SP’nin iktidarının olacağını belirtti. 
  Konuşmasının ardından Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden gelen soruları cevapladı. 

  “UBER bir tarafın haklarını ortadan kaldırıyor” 
  UBER uygulaması ile ilgili gelen bir soruya Karamollaoğlu, “ Problemli bir konu. Taksicilerin birikmiş imkanlarını birden bir ortadan kaldırıyor. Taksicilerle oturup birlikte planlamaya ihtiyaç var. Telefonla taksi geliyor. Durakta taksi yoksa ulaşma imkanı olmuyor. UBER kolaylık ama bir tarafın haklarını ortadan kaldırıyor buda doğru değil.” açıklamasını yaptı. 

  “Beşiktaşlı” 
  Hangi takımlısınız, bu sezon kim şampiyon olur? Sorusuna Karamollaoğlu, “ Çocukluğumda bizi Beşiktaşlı yaptılar. Hem yurt içi hem yurt dışında  maça gittim o kadar küfür işittim ama bir daha maça gitmedim.  Evde televizyondan izliyorum. Başarılı olan kazansın, o şampiyon olsun.” cevabını verdi. 

  “Her sandıkta görevlimiz olacak” 
  SP seçime hazır mı,seçim güvenliği endişeniz var mı? Sorusuna Karamollaoğlu şu cevabı verdi: “ Bizim seçim sistemimiz güvenli ama değişiklikler yapıldığı için  insanların aklında şaibeler oluşuyor. Önceden oy kullananın parmağı boyanıyordu. Neden kaldırıldı anlayamıyoruz.  Her sandık başında bizim bir görevlimiz olacak. Ülke genelinde 170 bin sandık var  ve hepsinde görevlimiz olacak.” 
  Karamollaoğlu, Antalya’daki e-mitingini 143 bin kişinin takip ettiğini bildirdi. 
  Konuşmasının ardından Antalyaspor forması ile poz veren Karamollaoğlu, milletvekilleriyle verdiği toplu fotoğrafın ardından salondan ayrıldı. 
 
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İHA
                                         
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