- Antalya’nın Alanya ilçesinden onlarca kilometre yol giden vatandaşlar Eğri Göl yaylasından kar topluyor.Alanya’da yaşayan vatandaşlar sıcak yaz aylarında biraz serinlemek ve kar götürebilmek için onlarca kilometre uzakta bulunan Torosların yaylalarına gelerek burada bulunan karları keserek doldurdukları çuval ve poşetler ile Alanya’ya götürüyor.Kar toplamak için yaylaya gelenlerden Fehmi Akman, "Burası Toros yaylaları bulunduğumuz bölge ise ince kum olarak geçiyor. Yaylaya geldik, kar götürelim dedik, bu karlardan aşağıya arkadaşlarımıza götüreceğiz. Niyetliyiz yazın sıcağında, buralarda serinlemek amacı ile geldik” dedi.Yakup Yıldırım ise Alanya’dan geldiğini ve komşularına kar götüreceğini söyleyerek, "Sıcak havalarda komşuların faydalanması için, bu Ramazan gününde böyle bir nimeti bulmak, çok güzel bir nimet sıcakta ferahlatıyor" diye konuştu.İHA