- Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali, bu yıl ‘Masalın İçinde’ sloganıyla gerçekleştirilecek. Milattan önce 4’üncü yüzyıldan başlayarak günümüze yaşamın devam ettiği Kaleiçi’nde 4 gün boyunca devam edecek festival, konserler, sergiler, sokak performansları, söyleşilerle herkesi Kaleiçi masalın içine çağırıyor.Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali, 11 Ekim Perşembe günü başlıyor. Rusya’nın onur konuğu ülke olarak katılacağı festival, 3’üncü yılına ‘Masalın İçinde’ sloganıyla giriyor.Milattan önce 4’üncü yüzyıldan günümüze kültürel dokusunu önemli oranda koruyarak, gündelik yaşamın kesintisiz devam ettiği Kaleiçi’nde festival, perşembeden pazara gününe, her gün saat 10.00’dan gecenin ilerleyen saatlerine devam edecek. Kaleiçi Old Town Festivali, konserler, sergiler, sokak performansları, söyleşiler, sanatsal etkinliklerle herkesi Kaleiçi masalının bir parçası olmaya davet ediyor.Kaleiçi’ni dünya kültür mirasının bir parçası haline getirmeyi, Kaleiçi’nin değerlerini paylaşmayı ve birlikte yaşam kültürünü inşa etmeyi amaçlayan festivale bu yıl Pakistan’dan İrlanda’ya 26 şehir ve aralarında belediye başkanlarının, büyükelçilerin, sanatçıların, turizmcilerin bulunduğu 152 yabancı konuk katılacak.Festivale İtalya'dan Gradara ve Sicilya, Filistin’den Beytüllahim, Bulgaristan'ın Gabrovo ve Smolyan, Kosova'da bir Türk yerleşimi olan Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya'nın Silute, Macaristan'ın Zigetvar, İspanya’dan Alagon ve Sax, İrlanda’dan Drogheda, KKTC’den Girne, Pakistan’dan Karachi, Azerbeycan’dan Binagadi, Khatai, Sabunchu, Nizami, Mingechevir, Narimanov, Avusturya’dan Purbach, Neusiedler şehirleri katılacak. Festival, onur konuğu ülkesi Rusya’dan ise Rostov, St. Petersburg ve Kazan şehirlerinden gelecek kalabalık bir heyeti ağırlayacak.İHA