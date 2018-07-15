Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi’nde binaların cepheleri ve bahçe duvarlarında kapsamlı temizlik gerçekleştirdi.Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalya’nın yaşayan eski kent merkezi, tarihi Kaleiçi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, günün erken saatlerinde Kaleiçi’ne girerek bina cephelerinden, bahçe duvarlarından reklam ve duyuru afişlerini kazıdı. Bununla birlikte sprey boyalarla, kalemlerle yapılan yazıları da silen ekipler, temizlik çalışması yaptıkları duvarları da boyadı.İHA