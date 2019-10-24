Kaleci 'fabrikası' Altınordu

Altyapıya yaptığı yatırımlarla Türk futboluna yeni isimler kazandıran Altınordu, iki sezonda 3 genç kalecisini Süper Lig takımlarına gönderdi.

Kaleci 'fabrikası' Altınordu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.10.2019 21:48
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Geçen yıl Berke Özer'i Fenerbahçe'ye bu sezon da Erce Kardeşler'i Trabzonspor'a ve Ozan Can Oruç'u da İttifak Holding Konyaspor'a gönderen Altınordu'nun kaleci başantrenörü Atilla Küçüktaka, "Bu sadece başlangıç, arkadan gelen, güvendiğimiz çok güçlü bir kaleci ordumuz var. Çok daha iyi olacağını ve ileride inşallah yabancı kalecisiz bir liglerin ümidini taşıyorum." dedi.

Türk futboluna, halen kariyerlerini yurt dışında sürdüren Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi sayısız isimleri kazandıran Altınordu, son dönemde altyapıdan yetiştirdiği kalecileriyle de dikkati çekiyor.

Geçen yıl Berke Özer'i Fenerbahçe'ye gönderen Altınordu'da bu sezon başında Erce Kardeşler Trabzonspor'a, Ozan Can Oruç da İttifak Holding Konyaspor'a transfer oldu.

Altınordu Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır planladıkları ve uyguladıkları programlar sonucunda genç yetenekleri Türk futboluna kazandırdıklarını söyledi.

Bunun sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Küçüktaka, "Çünkü bizim burada çocukların yaş olarak çok küçük dönemlerinden itibaren bir arada olma şansımız var. Asıl bundan sonra onlar için en önemli dönem başlıyor. Bu dönemde onlara en iyi disiplini ve kültürü vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin en güçlü akademisine sahip kulübüz"

Futbolun her geçen sene değiştiğini ancak bazı temel prensiplerin aynı kaldığını belirten Küçüktaka, Türk sporcuların yetenek olarak dünyada hiç kimsenin gerisinde olmadığına işaret etti.

Futbolda sadece doğru eğitime ihtiyaçları olduğunu dile getiren Küçüktaka, şunları kaydetti:

"Son yıllarda eğitime önem verilmeye başlandı. Bunun sayesinde de cesur kararlar alınıyor. Türkiye'nin en güçlü akademisine sahip kulübüz. Her yaş grubunda A takım için belirlediğimiz kaleciler var. Şu an yaş ortalamamız 21 ve biz bunu her sene bir basamak düşürmeyi planlıyoruz. Kulüp olarak bunu en iyi yapmaya çalışan takımlardan birisiyiz. Bu sadece başlangıç, arkadan gelen, güvendiğimiz çok güçlü bir kaleci ordumuz var. Çok daha iyi olacağını ve ileride inşallah yabancı kalecisiz bir liglerin ümidini taşıyorum. Bunu çocuklarımızın çok rahat başarabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda umarım çocuklarımız bize fazlasıyla mutluluk yaşatacaktır."

Küçüktaka, bu sezon kalede görev yapan Erhan Erentürk'ün performansını yükselttiğini vurguladı.

Her file bekçisinin takımının ihtiyacı olduğu anlarda kulübüne büyük katkı vermesi gerektiğine işaret eden Küçüktaka, "Penaltı futbolda çok istisna bir durumdur. Penaltı atışında kullananın üzerinde çok büyük baskı vardır ama kalecinin de mutlaka farklı stratejiler üretmesi lazım. Yani kendine düşen görevi yüzde yüz yapması lazım. Bir de bunu inanarak yapıyorsa kalecinin başarılı olması kaçınılmaz." şeklinde konuştu.

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