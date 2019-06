Kaldırımda oturan kadınlara araç çarptı: 2 ölü

- Ehliyetsiz kadın sürücünün çarptığı iki kadın hayatını kaybetti

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı



Adana'da ehliyetsiz kadın sürücünün çarptığı akraba iki kadın yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi ara sokaklarında erkek arkadaşının direksiyon eğitimi verdiği, hafif ticari araç kullanan ehliyetsiz S.K, kaldırımda oturan Münevver Can (72) ve Raziye Can'a (73) çarptı.

Sıkıştıkları yerden vatandaşlar tarafından çıkarılan akraba iki kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı fakat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazanın ardından fenalık geçiren ehliyetsiz sürücü S.K. ve erkek arkadaşı N.G'yi gözaltına aldı.

N.G'nin ilk ifadesinde aracı kendisinin kullandığını, S.K'nin yanında oturduğunu iddia ettiği öğrenildi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, aracı S.K'nin kullandığını belirledi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı, N.G. ise serbest bırakıldı.

Münevver Can'ın eşi İbrahim Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, N.G'nin karşı komşuları olduğunu belirterek, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Raziye Can'ın oğlu Kurtar Can da "Sürücü ehliyetsiz, arabayı veren ihmale sebep oluyor. Buna kaza demek mümkün değil. Bu ihmaller zinciriyle gelen resmen bir cinayet." dedi.



ADANA (AA) -