- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri kaldırımlarda motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde kaldırımlarda motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde çok sayıda motosiklet trafikten men edilirken, kurallara uymayan motosiklet sürücüleri hakkında da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam cezayı işlem uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkiler, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.Öte yandan otobüs durakları, engelli kaldırımları ve engelleri rampalarına park eden araçlara tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin bu konuya da duyarlı olmasını talep etti.İHA