Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde üzerine demir kapı devrilen çocuk ağır yaralandı.Tavşantepe Mahallesi Süleyman Paşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın demir garaj kapısı, önünde oynayan Hüseyin Kaynar'ın (9) üzerine devrildi.Yaralanan Hüseyin, çevredekilerin yardımıyla kapının altından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğun kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.Baba Emin Kaynar, gazetecilere, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte oynarken üzerine kapı düştüğünü ve yaralandığını söyledi.Doktorların "çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu" söylediğini ifade eden Kaynar, "Çocuğumda kırıklar var. Bu kapı, daha kaç çocuğun üzerine düşecek ve tedbir alınacak. Ben gereken yasal işlemi de başlattım. Bir garaj kapısının bu kadar büyük olması gerekiyor mu? Bu kadar büyük kapı yaptınız, neden güvenliğini sağlamıyorsunuz? Bu kapı apartmandaki bir başka çocuğun da üzerine düşebilir." diye konuştu.Hüseyin Kaynar'ın arkadaşı Mehmet Altaşkum (11) ise aynı kapının iki ay önce de kendisinin üzerine düştüğünü belirtti.Altaşkum, kendisinin de yaralandığını belirterek, "Kapı hep düşüyor. Herkesin üzerine düşebilir. Bende de çatlaklar oldu. Hala belim ağrıyor." dedi.Öte yandan, kapının çocuğun üzerine düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -