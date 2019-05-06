Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ilk sahurlarını uygulama noktasında yaptı.Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda görevli polisler ilk sahurlarını nöbet başında yaptıktan sonra dua etti.Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk sahuru görevlerinin başında yaptıklarını söyledi.Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Gürbüz, "İlk sahuru polis arkadaşlarımızla yaptık. Ramazan ayının Emniyet teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.KAHRAMANMARAŞ (AA) -