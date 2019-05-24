Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma, aracında 8 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirdiği Suriye uyruklu kişiye 115 bin 780 lira para cezası uyguladı.Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi girişinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen Suriye uyruklu A.K. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada 8 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gözaltına alınan A.K'ye, 115 bin 780 lira idari para cezası uygulandı.El konulan sigaralar ise imha edildi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -