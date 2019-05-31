Kahramanmaraş'ta 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu Hasancıklı Köprüsü üzerinde sürücüsü belirtilmeyen 46 ABL 301 plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuk sırt kısmında ve arka tampon iç kısmına gizlenmiş 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün daha önce 3 kez sigara kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edildi.Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonuKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu Hasancıklı Köprüsü üzerinde sürücüsü belirtilmeyen 46 ABL 301 plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuk sırt kısmında ve arka tampon iç kısmına gizlenmiş 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün daha önce 3 kez sigara kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edildi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -