Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar üzerine Çağlayancerit ilçesinin Kalekatı mevkisinde operasyon düzenledi.Operasyonda İ.F. (33), T.C. (30), C.C. (34) ve H.G. suçüstü yakalandı.Şüphelilerin kazı sırasında kulandıkları 20 litre hidroflorik asit, hilti, kürek, balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.KAHRAMANMARAŞ (AA) -