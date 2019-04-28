Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde trafodan kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. İhbar ile plakası verilen otomobili Kılılı Mahallesi girişinde durduran ekiplerin araçta yaptıkları aramada trafodan kesilerek çalındığı değerlendirilen kablo ele geçirildi.Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde trafodan kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, Kuyumcular Mahallesi'nde şüpheli bir araç olduğu ihbarı üzerine bölgeye çıkan yollarda kontrol yaptı.İhbarda plakası verilen otomobili Kılılı Mahallesi girişinde durduran ekiplerin araçta yaptıkları aramada trafodan kesilerek çalındığı değerlendirilen kablo ele geçirildi.Araçtaki Ü.H (28) ile F.T ( 25) gözaltına alındı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -