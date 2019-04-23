Kahramanmaraş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen şenlikte çocuklar, "beş taş, peçiç" gibi birçok yöresel oyunu oynadı.Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bölgede oynanan oyunlarla ilgili şenlik düzenlediklerini söyledi.Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla böyle bir şenlik düzenlediklerini belirten Aslantürk,"Olgunlaşma Enstitüsünün temel amaçları, yöresel ve kültürel değerlerin araştırılıp günlük hayatımızda var edilmesine hizmet etmektir. Bu nedenle bölgede oynanan çocuk oyunlarını genç nesillere yeniden tanıtmayı hedefledik." diye konuştu.KAHRAMANMARAŞ (AA) -