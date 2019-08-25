KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde bir otomobilin "drift" yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise bildirdi.

Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, yerini tespit ettiklerini A.E.K'ya idaresindeki yabancı plakalı otomobili durdurdu.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince araca 5 bin 10 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler, A.E.K sürücü belgesine de 60 gün el koydu ve aracı da 60 gün trafikten men etti.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, aracın "drift" yaptığı görülüyor.