Cumhurbaşkanlığınca, Kahramanmaraş'ta 12 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, takdim edildi.Vali Vahdettin Özkan, bir restoranda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Devletin bekası, bayrak ve istiklal için şehit olanları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.Türkiye'nin her ilinde tören düzenlendiğini anımsatan Özkan, "Bu memleketin değerlerinin yaşaması ve bu değerlerin bütün dünyada bilinir olması en büyük fedakarlık yapmış olanlar şehitlerimizdir. Şehitlerimiz olmasa bugün belki burada olamayacaktık. Şehitlerimiz sayesinde memleketimizin birliği, bütünlüğü ve devletimizin bekası sağlanmaktadır." diye konuştu.Törene, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Emniyet Müdürü Doğan İnci ile şehitlerin yakınları katıldı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -