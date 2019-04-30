Kahramanmaraş'ta iş yoğunlu nedeniyle spor yapamayanlar için "Siz arayın, biz gelelim" sloganıyla "Alo Spor Projesi" başlatıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, hareketsizlik ve teknoloji bağımlılığı kaynaklı obezite hastalığına karşı bireylerde farkındalık oluşturması amacıyla başlatılan proje kapsamında, aralarında antrenör, fizyoterapist, masör ve spor psikoloğunun da bulunduğu ekip, vatandaşlara toplu olarak spor yapmaları için istedikleri yerde hizmet verecek.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, hizmet binası yanında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın spor kenti olması için projeler ortaya koyduklarını söyledi."Alo Spor Projesi"nin de Türkiye'de bir ilk olduğunu savunan Kabakcı, spor yapmak isteyen vatandaşlara söz konusu proje kapsamında istedikleri zaman hizmet vereceklerini belirtti.Kabakcı, 7'den 70'e herkesin hayatına sporu yerleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Spor kültürü oluşturmak ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına çalışmamızı halkımızın beğenisine sunuyoruz. 'Siz arayın, biz gelelim' sloganıyla hareket edeceğiz. Halkımızın hayatına sporu yerleştirme anlamında güzel gelişmeleri görmüş olacağız." diye konuştu.Kabakcı, proje kapsamında şimdilik iki ekip oluşturduklarını, vatandaşlara kendilerini arayarak toplu olarak spor yapmak istediklerini bildirdiklerinde ekiplerinin yardımcı olacağını sözlerine ekledi.Atletizm antrenörü Neslihan Yakut da proje kapsamında, vatandaşların istedikleri zaman spor yapmalarına yardımcı olacaklarını ifade etti.KAHRAMANMARAŞ (AA) -