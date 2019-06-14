- Andırın ilçesinde bir ağıla yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef olduKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu.İlçeye bağlı Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan'ın keçilerinin bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Keçilerin 22'si telef oldu.Telef olan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından gömüldü.- Elektrik direkleri devrildiİlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ise fırtınayla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle 3 elektrik direği devrildi.Direklerin devrilmesi sonucu Kumarlı ve Bektaşlı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı.Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ Andırın İşletme Şefliği ekipleri, iki mahalleye elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.KAHRAMANMARAŞ (AA) -