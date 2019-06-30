Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 34 branşta düzenlenen Yaz Spor Okulu yaklaşık 12 bin çocuğun katılımıyla başladı.Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının marşları eşliğinde okula katılan çocuklar, kendi dallarında geçiş yaptı.Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, törende yaptığı konuşmada, sporun gelişimi adına belediyeler olarak imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Kültür, sanat ve sporun toplumların önemli değerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Güngör, bu değerlerin geçmişten alınıp geleceğe taşınması adına görev yaptıklarını belirtti.Güngör, şunları kaydetti:"Biz yerel yönetimler olarak teknik ve sosyal belediyecilik alanında yaptığımız hizmetlere, mekana ruhu veremezsek, sosyal gruplara, gençlerimize, yoksullarımıza, ihtiyaç sahiplerine ve kadınlarımıza özgü alanları çoğaltamadığımızda mekanın da çok bir anlamı olmuyor. Bu bağlamda mahallelerimizde, ilçelerimizde gerek duyulan dallarda spor alanlarını genişletmek bizim görevimizdir."Gençliğin tehdit unsurlarından birinin bilişim ve madde bağımlılığı olduğunu aktaran Güngör, "Biz buralarda belki profesyonel sporcu yetiştirmiyoruz ama gençliğin tehdit unsurlarından birisi bilişim bağımlılığı ve bir diğeri de madde bağımlılığıdır. Biz bu tip mekanları oluşturarak, sayılarını çoğaltarak gençlerimizin bu zararlı ve tehlikeli unsurlardan uzak kalmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'nın konuşma yaptığı programın ardından çocuklara malzeme dağıtıldı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -