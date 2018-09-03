Kahraman şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Kahraman şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kahraman şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü 
  - Halk Otobüs şoförü araç içerisinde fenalaşan genç kızı güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü 
  - Yolculara "İnecek olan varsa insin. Ambulans bekleyemem, ben hastaneye gidiyorum" diyen şoförün o görüntüleri saniye saniye kaydedildi 
 
 - Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüs şoförünün araç içerisinde fenalaşan genç kızı güzergahını değiştirerek hastaneye götürmesi saniye saniye kameralara yansıdı. 
  Antalya’da Sarısu-Güzeloba hattında yolculuk yapan genç bir kız, halk otobüsü durağına geldiği sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Halk otobüs şoförü Duran Albayrak (48), durumu hemen fark edip, hiç tereddüt etmeden yolcularla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Güzergahından çıkan şoför Albayrak, otobüsle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü yolcu için hastane içerisinden koşarak sedye getirdi ve hastaneye taşıdı. Tedaviye alınan genç kız için yolculardan bir başka kadın ise refakatçi olarak eşlik etti. 
  Halk otobüs şoförü Duran Albayrak, araç içerisinde rahatsızlanan yolcuyu sağlık görevlilerine teslim etmesinin ardından yoluna devam etti. Herkesin büyük beğenisini toplayan hareket ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
 
  "Ambulans bekleyemezdim" 
  Olay anını anlatan Albayrak, "Yolcu indirirken yolcunun yere düştüğünü gördüm. Hemen yolculara ‘inecek varsa insin, ben ambulans bekleyemeyeceğim’ deyip, hastaneye çektim. Güzergahım dışındaydı ancak yine de gitmem gerekiyordu. Hastaneye geldiğimde içeriye koşup sedyeyi getirdim ve hastaneye teslim ettim. 16-17 yaşlarında bir kızdı. Ya kalp krizi geçirdi ya da bayıldı diye düşünüyorum. Bir daha olsa tekrar yaparım. Ailemin dahi bu olaydan haberi yok. İnsanlık için bunu yaptım" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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