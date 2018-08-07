Kadınların çocukluk hayalleri, bağlama kursunda gerçekleşiyor

Kadınların çocukluk hayalleri, bağlama kursunda gerçekleşiyor
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Isparta Düğün Salonları
  - Kadınların çocukluk hayalleri, bağlama kursunda gerçekleşiyor 
 
-   Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmete açılan Kadın Sanat ve Eğitim Lokali'nde, Yaz Dönemi kursları devam ediyor. Uncalı Mahallesi'ndeki Kadın Sanat ve Eğitim Lokali’nde kadınlar bağlama, dikiş, zumba, plates ve resim branşlarında eğitim alıyor. Hobi ve sanat kurslarıyla kadınlar sosyal yönlerini geliştirme fırsatı buluyor. Yaz dönemi kurslarından bağlama, kadınların ilgisini çekiyor.  Bağlama eğitmeni Murat Can, eşliğinde çalışmalarını sürdüren kadınlar saz çalma hayallerini gerçekleştiriyor. 

  Böcek: “Amacımız kadınları özgür kılmak” 
  Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’de Kadın Sanat ve Eğitim Lokali’nde sadece kadınlara özel hobi ve meslek kursları açtıklarını söyledi. Kursların yoğun bir ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Kadınlarımız birçok branşta eğitim alıyor. Resim, plates, yoğa ve dikiş kursları gibi kurslarımız ile hem dolu dolu bir zaman geçiriyor. Hem de kendilerine sosyal yönden geliştiriyorlar. Amacımız bu kurslar ile kadınları daha özgür kılmak” dedi. 

  Sezgin: “Burada kendimi mutlu hissediyorum” 
  Kursiyerlerden Esra Sezgin, küçüklüğünden beri bağlama çalmak istediğini söylüyor. Kursiyer Sezgin, “Kısa zamanda büyük bir yol kat ettim. Bağlama kadınlara daha çok yakışıyor. Bağlama çalmak ruhsal açıdan da iyi geliyor. Burada kendimi mutlu hissediyorum” dedi. 
  Ateş: “Bu merkez kadınlara katkı sunuyor” 
  Kursiyer Nuray Ateş’te çok mutlu bir ortamda bulunduğunu belirterek, “Yeni arkadaşlıklar edindim. Müzikle olan bağımız belediyemizin bizlere böyle bir imkan sunmasıyla gerçek oldu. Bu merkez kadınlara katkı sağlıyor. Kadınlar daha çok üretimde yer almalılar. Sağlıklı bir beden için müzik hep hayatımızda olmalı. Müzikle geçirdiğimiz zaman içerisinde müziğin pozitif enerjisi bizlere iyi geliyor” diye konuştu. 
 
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İHA                         
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