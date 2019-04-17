Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun (sağda), OGM Ormanspor'dan Jasmine Gardner (solda) ile mücadele etti.- Çukurova Basketbol: 101 - OGM Ormanspor: 53Salon: Servet TazegülHakemler: Sinem Tetik, Fatih Güler, Göksun ÖzÇukurova Basketbol: Bone 17, Gökşen Fitik, Pelin Derya Bilgiç 17, Gray 14, Ndour 21, Şaziye İvegün Üner 3, Mestdagh 12, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 12OGM Ormanspor: Dila Aşkın 2, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 2, Ruzickova 19, Damla Gezgin 9, Ladin Özel, Gardner 8, Özge Kavurmacıoğlu 51. Periyot: 28-7Devre: 44-283. Periyot: 80-38MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 101-53 yendi.Çukurova Basketbol, toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı.