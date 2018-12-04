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Kadın ressamdan antika otomobile 'arslan' figürü

Kadın ressamdan antika otomobile 'arslan' figürü
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 -Kadın ressamdan antika otomobile 'arslan' figürü  
 
Seramik ve resim sanatçısı Nutkun Özel'in, internetten görüp iletişim kurduğu Gürsel Arslanoğlu’nun 1980 model antika otomobiline çizdiği ‘arslan’ figürü büyük ilgi gördü.   
 Almanya'da yaşayan Gürsel Arslanoğlu (56) Fransa'da üretilen 1980 model 2 silindirli, 4 vites, 28 beygir gücündeki Acadiana marka otomobiliyle, kış koşullarında 38 yaşındaki otomobiliyle 6 günde Kars'a gitmişti. 20 yıldır resim ve seramik sanatı ile uğraşan Nutkun Özel, internetten araştırma yaptığı sırada bu seyahati ve otomobili gördü. Arslanoğlu’na ulaşan Özel, Almanya’da lakabı ‘arslan’ olan macera sever kişiye otomobiline bir figür yapmak istediğini iletti. Olumlu cevap alan Nutkun Özel, gerekli alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından 6 günde otomobile Pop art tarzıyla ‘arslan’ figürü çizdi.Tekrar Almanya’ya dönen Arslanoğlu’nun otomobilindeki figür yol boyunca büyük ilgi gördü. 
 
 "Arabası sıra dışı olmalıydı" 
  Yaptığı figürün ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Nutkun Özel, “ Araba antika olduğundan çok ilgimi çekti. Böylesine macera seven sıra dışı bir insanın arabası da sıra dışı olabilir diye düşündüm. Almanya'da Gürsel Arslanoğlu’na ‘ ‘arslan’ diye hitap edilmesinden ve arabanın şekline ve o kadar çetin yol şartları ve mücadeleyi anlatmasından dolayı bir ‘aslan’ resmi bu arabaya yakışır diye düşündüm ve Pop art tarzında bir resim  tasarladım” dedi. 
 
 "İlk kez otomobile çizim yaptı" 
 Daha önce hiçbir arabaya resim yapmadığını dile getiren Özel, “ Araba boyacılığında uzman kişilerle görüştüm ve onların önerileri doğrultusunda işlemleri takip ederek, bu resmi yaptım. 20 çeşit renk kullandım, endüstriyel boya çeşitlerinden birini tercih ettim ve 6 günde bu resmi bitirdim.Çizdiğim figürün beğenilmesi bir sanatçı olarak beni de çok mutlu etti.” diye konuştu. 

 
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İHA
                                         
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