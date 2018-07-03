Antalya'da market çalışanı kadın, kendisine saldıran şahsın kafasına vurduğu kavanozla kurtuldu.Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Gündüz saatlerinde markete gelen bir kişi, iş yeri çalışanı Sündüs A.'dan (44) para istedi. Olumsuz cevap alan şahıs marketten ayrıldı. Bir süre sonra tekrar markete gelen şahıs, ürün etiketlerini kontrol eden Sündüs A'yı darp etmek istedi. Çıkan arbedede Sündüs A, eline aldığı kavanozla saldırganın kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran şahıs hızla marketten kaçtı. Öte yandan şahsın markete gelmesi, kadının boğazına sarılması ve darp etmesi, kafasına aldığı kavanoz darbesi ile marketten uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.İHA