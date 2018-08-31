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Kadın Kooperatifleri Festivali Leman Sam konseriyle başlıyor

Kadın Kooperatifleri Festivali Leman Sam konseriyle başlıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - Kadın Kooperatifleri Festivali Leman Sam konseriyle başlıyor   
 
 - Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar tarafından kurulan kooperatifleri buluşturduğu ‘Kadın Kooperatifleri Festivali’ 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Leman Sam konseriyle başlıyor.   
  Kadın danışma merkezleri, kadın emeğini değerlendirme ve eğitim çalışmaları ve farklı projelerle Türkiye’de kadın çalışmalarının önemli bir aktörü olan Muratpaşa Belediyesi, kadınların biraraya gelip ortak ekonomik girişimlerde bulunmasını sağlayan kadın girişimcilik, üretim ve işletme kooperatiflerini 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek festivalde bir araya getiriyor. 
  Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’de bir ilk olacak festivalin, yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Leman Sam konseriyle başlayacağını söyledi. Uysal, festivale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’nin Kadın Gücü, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı’nın da destek verdiğini söyledi. 5 gün boyunca Muratpaşa Kent Meydanı’nda kadın kooperatiflerinde üretilen ne varsa Antalyalılarla buluşacağını belirten Başkan Uysal, “Türkiye’de kadın elinin değdiği ne varsa festivalde olacak” dedi. Stantların her gün saat 17.00’de açılacağını belirten Başkan Uysal, festivalin aynı zamanda önemli bir çalıştaya da ev sahipliği yapacağını dile getirdi. 
  Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’nın pazartesi ve salı olmak üzere 2 gün süreceğini belirten Başkan Uysal, 4 oturumda gerçekleştirilecek çalıştayda mevzuat, üretim pazarlama, ürün geliştirme gibi konularının ele alınacağını söyledi. Çalıştayın bir değerlendirme toplantısı ile sona ereceğini belirten Başkan Uysal, Çarşamba günün sona erecek festivalin Kent Meydanı sahnesinde de her gece bir etkinlik olacağını sözlerine ekledi. 
  Yarın saat 20.00’de Muratpaşa Kent Meydanı’nda Leman Sam konseriyle başlayacak festivalde, ikinci gün Lüleburgaz Kadın Ritim grubu ve Muratpaşa Kadınlar Korosu ‘Kadın Ağzı Türküler’ konseriyle yer alacak. Pazartesi günü ise Yankır ve Grup Avrasya’nın sahne alacağı festivalde Salı Kıbrıs Gecesi düzenlenecek. Festivalin kapanışını ise Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası ‘Gençlikten Anadolu Ezgileri’  konseriyle yapacak. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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